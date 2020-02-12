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      Оккупанты из минометов и гранатометов нещадно палили по Ореховому

      22 Читати новину українською
      Боевики на Донбассе 11 февраля 5 раз обстреляли украинские позиции / freeradio.com.ua

      В течение вторника, 11 февраля, пророссийские боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – и это накануне мирных переговоров в Минске. К счастью, среди украинских защитников обошлось без потерь.

      Для своих огневых провокаций оккупанты использовали минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.

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      В районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток" (Донецкая область) боевики из станковых гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Песков.

      Кроме того, оккупанты еще 4 раза стреляли по позициям группировки "Север" (Луганская область):

      • трижды в районе Орехового – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;
      • неподалеку от населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Притихли со своими обстрелами боевики только ближе к ночи – после полуночи на Донбассе вражеских обстрелов не зафиксировано. Значит среда началась для наших защитников без потерь.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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