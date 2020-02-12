Окупанти з мінометів і гранатометів нещадно гатили по Оріховому

Протягом вівторка, 11 лютого, проросійські бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі – і це напередодні мирних переговорів у Мінську. На щастя, серед українських захисників обійшлося без втрат.

Для своїх вогневих провокацій окупанти використовували міномети калібру 120 мм, а також з гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

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У районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область) бойовики зі станкових гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Пісків.

Крім того, окупанти ще 4 рази стріляли по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

тричі в районі Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем;

– з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем; неподалік населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Притихли зі своїми обстрілами бойовики лише ближче до ночі – після півночі на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано. Відтак і середа розпочалася для наших захисників без втрат.