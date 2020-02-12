07:20
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Окупанти з мінометів і гранатометів нещадно гатили по Оріховому

      9
      Бойовики на Донбасі 11 лютого 5 разів обстріляли українські позиції / freeradio.com.ua

      Протягом вівторка, 11 лютого, проросійські бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі – і це напередодні мирних переговорів у Мінську. На щастя, серед українських захисників обійшлося без втрат.

      Для своїх вогневих провокацій окупанти використовували міномети калібру 120 мм, а також з гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

      Цікаво: Зеленський призначив Кузнєцова представляти Україну в Мінську

      У районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область) бойовики зі станкових гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Пісків.

      Крім того, окупанти ще 4 рази стріляли по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

      • тричі в районі Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем;
      • неподалік населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Притихли зі своїми обстрілами бойовики лише ближче до ночі – після півночі на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано. Відтак і середа розпочалася для наших захисників без втрат.

       

      Речницею нового керівника ОП Єрмака стане журналістка зі сфери моди, – ЗМІ
      сьогодні
      2280
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:40 До якого віросповідання відносять себе українці: опитування
      3361
      11 лютого , 23:00 Богдан – на вихід: що означає ротація в команді Зеленського
      Антон Голобородько 1383
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 350
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      353
      11 лютого , 22:23 Головні новини 11 лютого: справжнє звільнення Богдана, велике інтерв’ю Зеленського
      Ірина Кошанська 1965
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук