Оккупанты коварно обстреляли участки разведения войск на Донбассе
В течение суток 20 октября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли участки разведения сил – Золотое-4 и в направление Петровского. Никто из украинских военных не пострадал.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-служб ООС.
Обратите внимание: Разведение сил на других участках Донбасса пока не планируется, – Минобороны
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов поблизости
- Богдановки в направлении Петровского;
- Водяного;
- Павлополя;
- Пищевика;
- Невельского;
- Песков;
- Авдеевки;
- Новомихайловки;
- Славного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 3 раза открыли огонь неподалеку:
- Кримского;
- Золотого-4;
- Орехового.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы возле:
- Водяного;
- Пищевика.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной.
Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".
Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.