Оккупанты коварно обстреляли участки разведения войск на Донбассе

В течение суток 20 октября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли участки разведения сил – Золотое-4 и в направление Петровского. Никто из украинских военных не пострадал.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-служб ООС.

Обратите внимание: Разведение сил на других участках Донбасса пока не планируется, – Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов поблизости

Богдановки в направлении Петровского;

Водяного;

Павлополя;

Пищевика;

Невельского;

Песков;

Авдеевки;

Новомихайловки;

Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 3 раза открыли огонь неподалеку:

Кримского;

Золотого-4;

Орехового.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы возле:

Водяного;

Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной.

Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.