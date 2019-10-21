09:28
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Оккупанты коварно обстреляли участки разведения войск на Донбассе

      61 Читати новину українською
      Оккупанты коварно обстреляли Донбасс
      Оккупанты коварно обстреляли Донбасс / narodna-pravda.ua

      В течение суток 20 октября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли участки разведения сил – Золотое-4 и в направление Петровского. Никто из украинских военных не пострадал.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-служб ООС.

       Обратите внимание: Разведение сил на других участках Донбасса пока не планируется, – Минобороны

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов поблизости

      • Богдановки в направлении Петровского;
      • Водяного;
      • Павлополя;
      • Пищевика;
      • Невельского;
      • Песков;
      • Авдеевки;
      • Новомихайловки;
      • Славного.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 3 раза открыли огонь неподалеку:

      • Кримского;
      • Золотого-4;
      • Орехового.

      С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня.
      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы возле:

      • Водяного;
      • Пищевика.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной.

      Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

      Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

      карта розведення військ
      План разведения войск в Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Помещение Верховной Рады пытались "рейдануты", – Гончарук
      сегодня
      436
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости Донецка Новости Луганска Вооруженные силы Украины Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия ставит рекорды вымирания населения
      сегодня , 08:40 Россия ставит рекорды вымирания населения
      Злой Одессит 538
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 октября , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 577
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 октября , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 409
      Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу
      20 октября , 20:00 Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу
      Ірина Вихрущ 253
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      20 октября , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук