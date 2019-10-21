Окупанти підступно обстріляли ділянки розведення військ на Донбасі

Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли. У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

Важливо! Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню упродовж 7 діб.



План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу