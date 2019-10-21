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      Окупанти підступно обстріляли ділянки розведення військ на Донбасі

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      Окупанти підступно обстріляли Донбас
      Окупанти підступно обстріляли Донбас / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 20 жовтня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли ділянки розведення сил – Золоте-4 та напрямок Петрівського. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомили у пресслужбі ООС.

      Зверніть увагу: Розведення сил на інших ділянках Донбасу поки не планується, – Міноборони

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів поблизу:

      • Богданівки з напрямку Петрівського;
      • Водяного;
      • Павлополя;
      • Пищевика;
      • Невельського;
      • Пісків;
      • Авдіївки;
      • Новомихайлівки;
      • Славного.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 3 рази відкрили вогонь неподалік:

      • Кримського;
      • Золотого-4;
      • Оріхового.

      З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже 3 рази порушили режим припинення вогню.
      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли біля:

      • Водяного;
      • Пищевика.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік Попасної.

      Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли. У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

      Важливо! Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню упродовж 7 діб.

      карта розведення військ
      План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Збройні сили України Розведення військ
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