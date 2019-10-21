Окупанти підступно обстріляли ділянки розведення військ на Донбасі
Упродовж доби 20 жовтня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли ділянки розведення сил – Золоте-4 та напрямок Петрівського. Ніхто з українських військових не постраждав.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомили у пресслужбі ООС.
Зверніть увагу: Розведення сил на інших ділянках Донбасу поки не планується, – Міноборони
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів поблизу:
- Богданівки з напрямку Петрівського;
- Водяного;
- Павлополя;
- Пищевика;
- Невельського;
- Пісків;
- Авдіївки;
- Новомихайлівки;
- Славного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 3 рази відкрили вогонь неподалік:
- Кримського;
- Золотого-4;
- Оріхового.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже 3 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли біля:
- Водяного;
- Пищевика.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік Попасної.
Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли. У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".
Важливо! Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню упродовж 7 діб.