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      Оккупанты могут ввести жесткое ограничение для Крымского моста

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      Оккупанты могут ввести ограничение скорости для Крымского моста
      Оккупанты могут ввести ограничение скорости для Крымского моста / most.life

      Власть незаконно аннексированного РФ Крыма убеждена, что скорость движения поездов по скандальному Крымскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

      Об этом заявил подконтрольный России вице-премьер Крыма Михаил Селезнев, передают российские СМИ.

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      По его мнению, только на такой скорости пассажиры будут иметь возможность "насладиться красотами полуострова, которые открываются". Поэтому, многие захотят приехать в Крым на поезде именно из-за путешествий по мосту через Керченский пролив.

      "Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, так что много кто воспользуется возможностью попасть в Крым именно на поезде", – добавил Селезнев.

      Приспешник оккупантов также прогнозирует, что стоимость билетов на поезда в Крым из соседней России по Крымскому мосту будет дешевле, чем авиаперелеты.

      Заметим, что проектом строительства предусмотрена максимальная скорость движения поездов по мосту до 120 километров в час, а грузовые – 80 километров в час. В общем он якобы рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн.

      Оккупанты планируют, что первый поезд поедет незаконным Керченским мостом 8 декабря 2019 года. Ним будут ходить поезда 11-ю маршрутами, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Брянска и других российских городов.

      Что известно о Крымском мосте?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Также Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Крымский мост Железная дорога Криминальные новости Транспорт Аннексия Крыма Новости Крыма
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