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      Оккупанты на Донбассе активизировались: много обстрелов, работают снайперы

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото/24 канал

      За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе заметно усилили обстрелы. Враг 10 раз обстрелял украинские позиции, используя при этом запрещенное вооружение. Вследствие таких действий ранения получил военный Вооруженных сил.

      Огонь противник вел из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на некоторых участках работают снайперские пары. Об этом информирует штаб ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли возле:

      • Павлополя;
      • Песков;
      • Авдеевки;
      • Березового;
      • Верхнеторецкого;
      • Водяного;
      • Широкино.

      Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Катериновки.

      Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
      – говорится в сообщении.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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