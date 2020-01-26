Окупанти на Донбасі активізувалися: багато обстрілів, працюють снайпери

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі помітно посилили обстріли. Ворог 10 разів обстріляв українські позиції, використовуючи при цьому заборонене озброєння. Внаслідок таких дій поранення отримав військовий Збройних сил.

Вогонь противник вів з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, на деяких ділянках працюють снайперські пари. Про це інформує штаб ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли біля:

Павлополя;

Пісків;

Авдіївки;

Березового;

Верхньоторецького;

Водяного;

Широкиного.

Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Катеринівки.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення,

– мовиться у повідомленні.