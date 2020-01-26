Священник назвав загиблого "кіборга" братовбивцею і вигнав його родину з церкви

Мати українського воїна Дениса Поповича, який загинув під час оборони Донецького аеропорту 2014 року, розповіла президентові Зеленському про цькування її родини священником УПЦ Московського патріархату.

Про скандал на Київщині та образи загиблого "кіборга" з боку священника УПЦ МП розповіли в інформаційному агентстві Міноборони "Армія.Inform".

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Священник паплюжить пам'ять загиблого "кіборга"

Мати Дениса Поповича розповіла, що на день народження сина зі своїм чоловіком та онуками прийшли до церкви, аби замовити службу. Однак місцевий священник відмовився, ба більше – вигнав родину з церкви.

Мій син у тій церкві вінчався і хрестив дітей, а нині батюшка виставляє нас за паркан і кидає в його синів лопатою, називаючи їхнього тата "братовбивцею",

– обурена Надія Попович.

Тоді на захист її родини вийшло пів села, та ситуації це не змінило.

Надія Попович каже, що раніше не розуміла різниці між патріархатами й вважала, що "головне – віра в Бога, а церква – лише місце, куди можна прийти за духовним натхненням".

Нині ж, коли наша родина для батюшки – вороги, бо мій син захищав Україну, я не можу навіть поставити тут за нього свічку,

– розповіла мати загиблого "кіборга".

Денис Попович воював гранатометником у складі 40-ї бригади тактичної авіації зведеного загону Повітряних Сил ЗСУ "Дика качка". Загинув 22 січня під час оборони Донецького аеропорту.

Мати Дениса Поповича попросила допомоги у Володимира Зеленського

Під час вшанування пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту в Києві Надія Попович зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським. Жінка розповіла главі держави про ситуацію зі священником.

Володимир Зеленський записав ці відомості, тож Надія Попович сподівається на допомогу українського президента. Адже зараз, аби вшанувати пам'ять сина, вона повинна їхати до Києва – у селі, де вона мешкає, інших церков, окрім Московського патріархату, немає.

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