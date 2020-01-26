Священник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал его семью из церкви

Мать украинского воина Дениса Поповича, который погиб при обороне Донецкого аэропорта в 2014 году, рассказала президенту Зеленскому о травле ее семьи священником УПЦ Московского патриархата.

О скандале в Киевской области и ругань в сторону погибшего "киборга" от священника УПЦ МП рассказали в информационном агентстве Минобороны " Армия.Inform ".

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Священник оскорбляет память погибшего "киборга"

Мать Дениса Поповича рассказала, что в день рождения сына со своим мужем и внуками пришли в церковь, чтобы заказать службу. Однако местный священник отказался, более того – выгнал семью из церкви.

Мой сын в той церкви венчался и крестил детей, а сейчас батюшка выставляет нас за забор и бросает в его сыновей лопатой, называя их папу "братоубийцей",

– возмущена Надежда Попович.

Тогда на защиту его семьи стали пол села, но ситуации это не изменило.

Надежда Попович говорит, что раньше не понимала разницы между патриархатами и считала, что "главное – вера в Бога, а церковь – лишь место, куда можно прийти за духовным вдохновением".

Сейчас же, когда наша семья для батюшки – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку,

– рассказала мать погибшего "киборга".

Денис Попович воевал гранатометчиками в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Погиб 22 января во время обороны Донецкого аэропорта.

Мать Дениса Поповича попросила помощи у Владимира Зеленского

Во время чествования памяти погибших защитников Донецкого аэропорта в Киеве Надежда Попович встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщина рассказала главе государства о ситуации со священником.

Владимир Зеленский записал эти сведения, и Надежда Попович надеется на помощь украинского президента. Ведь сейчас, чтобы почтить память сына, она должна ехать в Киев – в селе, где она живет, других церквей, кроме Московского патриархата, нет.