Оккупанты на Донбассе бьют из гранатометов: трое украинских бойцов ранены

На временно оккупированных территориях не стихает огонь. Враг обстреливает украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия. За день ранения получили трое украинских военных.

Так, за день 20 сентября враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты осуществили 7 обстрелов по украинским позициям возле Новотроицкого, Докучаевска, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял трижды: вблизи Новолуганского, Крымского и Южного.

В течение текущих суток трое военнослужащих из состава ООС получили ранения различной степени тяжести,

– передает штаб.

Вечерняя сводка штаба ООС: ситуация на фронте за 20 сентября



Оккупированные территории на Донбассе/ Инфографика 24 канала