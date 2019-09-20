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      Окупанти на Донбасі гатять із гранатометів: троє українських бійців поранені

      14 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На тимчасово окупованих територіях не стихає вогонь. Ворог обстрілює українські позиції із гранатометів і стрілецької зброї. За день поранення отримали троє українських військових.

      Так, за день 20 вересня ворог 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські окупанти здійснили 7 обстрілів по українських позиціях біля Новотроїцького, Докучаєвська, Новогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Павлополя.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв тричі: поблизу Новолуганського, Кримського та Південного.

      Впродовж поточної доби три військовослужбовці зі складу ООС отримали поранення різного ступеня важкості,
      – передає штаб.

      Вечірнє зведення ООС: ситуація на фронті за 20 вересня

      карта ООС
      Окуповані території на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Постраждалі Збройні сили України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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