Окупанти на Донбасі гатять із гранатометів: троє українських бійців поранені

На тимчасово окупованих територіях не стихає вогонь. Ворог обстрілює українські позиції із гранатометів і стрілецької зброї. За день поранення отримали троє українських військових.

Так, за день 20 вересня ворог 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські окупанти здійснили 7 обстрілів по українських позиціях біля Новотроїцького, Докучаєвська, Новогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв тричі: поблизу Новолуганського, Кримського та Південного.

Впродовж поточної доби три військовослужбовці зі складу ООС отримали поранення різного ступеня важкості,

– передає штаб.

Вечірнє зведення ООС: ситуація на фронті за 20 вересня



Окуповані території на Донбасі/ інфографіка 24 каналу