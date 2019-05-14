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      Оккупанты на Донбассе глушат мобильную связь с помощью спецтехники, – наблюдатели

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      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вражеский "Урал" с системой глушения мобильной связи
      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вражеский "Урал" с системой глушения мобильной связи / Фото из открытых источников

      Вблизи Горловки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовик военного типа "Урал" с установленной на мачте системой глушения мобильной связи.

      Вместе с тем, наблюдатели сообщают, что примерно на 2 часа потеряли связь мобильного оператора Vodafone. Восстановилась она только тогда, когда патруль переехал в другое место, на расстояние примерно 2 километра на восток.

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      Инцидент произошел 11 мая. О нем говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Отметим, что это далеко не первый случай, когда пророссийские боевики глушат сигнал украинских мобильных операторов на Донбассе.

      В частности, наблюдатели фиксируют на Донбассе работу таких типов российских систем постановки помех и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".

      Российские "Леер-3" и "Красуху-2" фиксируют на Донбассе

      Что такое РЭБ?Это вид вооружения, который применяют в области радиоэлектронной борьбы.
      Он предназначен для обеспечения мероприятий по завоеванию господства в эфире, а также – защиты своих стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника. Кроме этого вооружения РЭБ обеспечивает нарушение работы стратегических систем управления войсками противника, снижение эффективности применения его боевых средств благодаря распространению радиоэлектронных помех.

      на оккупированных территориях часто исчезает мобильная связь: случаи
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Горловка ОБСЕ
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