Оккупанты на Донбассе глушат мобильную связь с помощью спецтехники, – наблюдатели

Вблизи Горловки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовик военного типа "Урал" с установленной на мачте системой глушения мобильной связи.

Вместе с тем, наблюдатели сообщают, что примерно на 2 часа потеряли связь мобильного оператора Vodafone. Восстановилась она только тогда, когда патруль переехал в другое место, на расстояние примерно 2 километра на восток.

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Инцидент произошел 11 мая. О нем говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда пророссийские боевики глушат сигнал украинских мобильных операторов на Донбассе.

В частности, наблюдатели фиксируют на Донбассе работу таких типов российских систем постановки помех и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".

Российские "Леер-3" и "Красуху-2" фиксируют на Донбассе

Что такое РЭБ?Это вид вооружения, который применяют в области радиоэлектронной борьбы.

Он предназначен для обеспечения мероприятий по завоеванию господства в эфире, а также – защиты своих стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника. Кроме этого вооружения РЭБ обеспечивает нарушение работы стратегических систем управления войсками противника, снижение эффективности применения его боевых средств благодаря распространению радиоэлектронных помех.