Окупанти на Донбасі глушать мобільний зв’язок за допомогою спецтехніки, – спостерігачі

Поблизу Горлівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували вантажівку військового типу "Урал" зі встановленою на щоглі системою глушіння мобільного зв’язку.

Водночас, спостерігачі повідомляють, що приблизно на 2 години втратили зв’язок мобільного оператора Vodafone. Відновився він аж тоді, коли патруль переїхав до іншого місця, на відстань приблизно 2 кілометри на схід.

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Інцидент трапився 11 травня. Про нього йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли проросійські бойовики глушать сигнал українських мобільних операторів на Донбасі.

Зокрема, спостерігачі фіксують на Донбасі роботу таких типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби (РЕБ), зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".



Російські "Леєр-3" і "Красуху-2" фіксують на Донбасі

Що таке РЕБ?Це вид озброєння, який застосовують у галузі радіоелектронної боротьби.

Він призначений для забезпечення заходів із завоювання панування в ефірі, а також – захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника.

Окрім цього озброєння РЕБ забезпечує порушення роботи стратегічних систем управління військами противника, зниження ефективності застосування його бойових засобів завдяки поширенню радіоелектронних перешкод.