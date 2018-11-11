У день фейкових виборів на окупованій території виникли проблеми з мобільним зв'язком

У день виборів, 11 листопада, на окупованій території Донецька зник мобільний зв'язок оператора Vodafone.

Про це йдеться на місцевому сайті "Новини Донбасу".

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За словами місцевих мешканців окупованих територій, додзвлонитись з одного міста в інше – практично неможливо, оскільки зв'язок українського мобільного оператора Vodafone там відсутній.

У так званому міністерстві зв'язку "ДНР" заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом. Там зазначили, що вже проводяться заходи щодо визначення місця пошкодження для проведення відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у неділю, 11 листопада, на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків після вбивства Олександра Захарченка.

30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.