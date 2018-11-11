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      В день фейковых выборов на оккупированной территории возникли проблемы с мобильной связью

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      В день фейковых выборов на оккупированной территории возникли проблемы с мобильной связью
      В день фейковых выборов на оккупированной территории возникли проблемы с мобильной связью / Слово и дело

      В день выборов, 11 ноября, на оккупированной территории Донецка исчезла мобильная связь оператора Vodafone.

      Об этом говорится на местном сайте "Новости Донбасса".

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      По словам местных жителей оккупированных территорий, дозвониться из одного города в другой – практически невозможно, поскольку связь украинского мобильного оператора Vodafone там отсутствует.

      В так называемом министерстве связи "ДНР" заявили, что связь отсутствует из-за повреждения линии связи между Донецком и Луганском. Там отметили, что уже проводятся мероприятия по определению места повреждения для проведения восстановительных работ.

      Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков после убийства Александра Захарченко. 30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка мобильные устройства
      Источник: 24 канал
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