Оккупанты не пропустили гумпомощь на Донбасс

Пророссийские боевики не пропустили через линию разграничения три грузовика с гуманитарной помощью Международного комитета Красного креста" на оккупированный Донбасс.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проехали 4 грузовика с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей весом 83 тонны, сообщили украинские пограничники.

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Оккупанты без объяснения причин не пропустили на оккупированный Донбасс 3 грузовика. Поэтому они вернулись на подконтрольную Украине территорию.

К слову, в 2019 году жители оккупированных территорий еще не получали так называемой братской помощи от страны-агрессора. Теперь Россия будет оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу, оценивая "реальные потребности".