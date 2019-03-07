Окупанти не пропустили гумдопомогу на Донбас

Проросійські бойовики не пропустили через лінію розмежування три вантажівки з гуманітарною допомогою "Міжнародного комітету Червоного хреста" на окупований Донбас.

Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України проїхали 4 вантажівки з гуманітарною допомогою для мешканців Донецької та Луганської областей вагою 83 тонни, повідомили українські прикордонники.

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Окупанти без пояснення причин не пропустили на окупований Донбас 3 вантажівки. Тож вони повернулися на підконтрольну Україні територію.

До слова, у 2019 році жителі окупованих територій ще не отримували так званої братньої допомоги від країни-агресора. Тепер Росія буде надавати "гуманітарну допомогу" окупованому Донбасу, оцінюючи "реальні потреби".