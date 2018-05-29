Оккупанты не пустили патруль ОБСЕ к границе с Россией на оккупированной Луганщине

Пророссийские оккупанты на временно оккупированной территории Донбасса препятствуют деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как говорится в отчете миссии ОБСЕ в Украине, инцидент произошел вблизи села Леоново (до 2016 года населенный пункт назывался Красный Октябрь) на неподконтрольной Украины территории Луганщины, который расположен в непосредственной близости от границы с Россией.

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Двое вооруженных мужчин в военной форме не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать к неконтролируемой части границы, сославшись на "ограничения".

Когда 26 мая патруль миссии находился в пограничном районе вблизи Леоново (бывший Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), двое вооруженных мужчин в одежде военного типа не позволили наблюдателям проехать дальше, заявив, что там до сих пор действуют "ограничения", которые "не позволят" СММ осуществлять мониторинг в этом пограничном районе,

– говорится в отчете миссии.

Подобный случай произошел и 25 мая, когда двое вооруженных мужчин в камуфляже не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать к месту, чтобы оценить возможность установки камеры в неподконтрольных правительству Пикузах (бывшее Коминтерново).

Latest from #OSCE SMM: The Mission followed up on reports of a civilian casualty in Zhovanka. The Mission observed fresh damage as a result of shelling in Toretsk and Bohdanivka https://t.co/iqWDsRJQCN — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 травня 2018 р.

Накануне в ОБСЕ отчитались, что на оккупированный Россией Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения.