13:50
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Оккупанты не пустили патруль ОБСЕ к границе с Россией на оккупированной Луганщине

72 Читати новину українською
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе / 24 Канал

Пророссийские оккупанты на временно оккупированной территории Донбасса препятствуют деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как говорится в отчете миссии ОБСЕ в Украине, инцидент произошел вблизи села Леоново (до 2016 года населенный пункт назывался Красный Октябрь) на неподконтрольной Украины территории Луганщины, который расположен в непосредственной близости от границы с Россией.

Читайте также: Патрули ОБСЕ в Луганской области попали в чрезвычайную ситуацию

Двое вооруженных мужчин в военной форме не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать к неконтролируемой части границы, сославшись на "ограничения".

Когда 26 мая патруль миссии находился в пограничном районе вблизи Леоново (бывший Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), двое вооруженных мужчин в одежде военного типа не позволили наблюдателям проехать дальше, заявив, что там до сих пор действуют "ограничения", которые "не позволят" СММ осуществлять мониторинг в этом пограничном районе,
– говорится в отчете миссии.

Подобный случай произошел и 25 мая, когда двое вооруженных мужчин в камуфляже не позволили наблюдателям ОБСЕ проехать к месту, чтобы оценить возможность установки камеры в неподконтрольных правительству Пикузах (бывшее Коминтерново).

Накануне в ОБСЕ отчитались, что на оккупированный Россией Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Новости Луганска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 582
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3444
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3537
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 983
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 896
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук