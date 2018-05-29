Окупанти не впустили патруль ОБСЄ до кордону з Росією на окупованій Луганщині

Проросійські окупанти на тимчасово окупованій території Донбасу перешкоджають діяльності спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ.

Як йдеться у звіті місії ОБСЄ в Україні, інцидент трапився поблизу села Леонове (до 2016 року населений пункт називався Червоний Жовтень) на непідконтрольній Україні території Луганщини, яке розташоване у безпосередній близькості до кордону з Росією.

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Двоє озброєних чоловіків у військовому одязі не дозволили спостерігачам ОБСЄ проїхати до неконтрольованої частини кордону, зіславшись на "обмеження".

Коли 26 травня патруль місії перебував у прикордонному районі поблизу Леонового (колишній Червоний Жовтень, 82 км на південь від Луганська), двоє озброєних чоловіків в одязі військового типу не дозволили спостерігачам проїхати далі, заявивши, що там досі діють "обмеження", які "не дозволять" СММ здійснювати моніторинг у цьому прикордонному районі,

– йдеться у звіті місії.

Подібний випадок трапився і 25 травня, коли двоє озброєних чоловіків у камуфляжі не дозволили спостерігачам ОБСЄ проїхати до місця, щоб оцінити можливість встановлення камери в непідконтрольних урядові Пікузах (колишнє Комінтернове).

Latest from #OSCE SMM: The Mission followed up on reports of a civilian casualty in Zhovanka. The Mission observed fresh damage as a result of shelling in Toretsk and Bohdanivka https://t.co/iqWDsRJQCN — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 28 травня 2018 р.

Напередодні в ОБСЄ відзвітували, що на окупований Росією Донбас стягують все більше важкого озброєння.