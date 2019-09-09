Оккупанты обстреляли Донбасс, есть травмированный

В течение суток 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил боевое травмирование.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 8 раз обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала