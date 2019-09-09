07:51
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Оккупанты обстреляли Донбасс, есть травмированный

      36 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / narodna-pravda.ua

      В течение суток 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил боевое травмирование.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

      Важно: Путин рассказал Макрону, по какой формуле видит достижение мира в Украине

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 8 раз обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Николаевки, Авдеевки и Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского.

      За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
      сегодня
      339
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
      сегодня , 07:10 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
      338
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 сентября , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 2077
      Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      8 сентября , 19:30 Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      312
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 сентября , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8495
      Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      8 сентября , 18:34 Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      Антон Голобородько 433
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук