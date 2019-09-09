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      Окупанти обстріляли Донбас, є травмований

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 8 вересня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, повідомили у прес-штабі ООС. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 8 разів обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки, Авдіївки та Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського.

      За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не було.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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