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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты обстреляли Южное: фото руин

41 Читати новину українською

Российские оккупанты вечером 12 августа цинично обстреляли жилые кварталы Южного.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Обстрел вооруженные формирования РФ вели с 20:45 до 22:00. Для этого они применили минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9.

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В результате обстрела были разрушены жилые и хозяйственные постройки. Благодаря своевременным действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины потерь среди мирного населения избежали – людей удалось вовремя вывести из-под обстрела.

 

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Фотоновости
Источник: 24 канал
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