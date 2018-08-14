Окупанти обстріляли Південне: фото руїн
Російські окупанти ввечері 12 серпня цинічно обстріляли житлові квартали Південного.
Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.
Обстріл збройні формування РФ вели з 20:45 до 22:00. Для цього вони застосували міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети СПГ-9.
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Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові та господарські будівлі. Завдяки своєчасним діям військовослужбовців Збройних Сил України втрат серед мирного населення уникнули – людей вдалося вчасно вивести з-під обстрілу.
Джерело: 24 канал
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