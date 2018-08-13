Ситуація на фронті: окупанти цинічно гатять із важкого озброєння, в лавах ЗСУ є поранені

Від початку понеділка проросійські окупанти на Донбасі не припиняють ворожих провокацій проти українських захисників.

Про це ввечері 13 серпня звітують у прес-центрі Операція об'єднаних сил.

Читайте також: Ющенко озвучив план перемоги України у війні з Росією

За даними штабу, починаючи від 7 ранку окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських воїнах, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню зі сторони проросійських найманців було зафіксоване у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.

По захисниках Новотошківського окупанти гатили із артилерійських систем калібром 122 міліметри, а біля Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 міліметри.

На окремих напрямках було зафіксоване використання озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн був поранений.