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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситуація на фронті: окупанти цинічно гатять із важкого озброєння, в лавах ЗСУ є поранені

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Ситуація на фронті станом на вечір 13 серпня
Ситуація на фронті станом на вечір 13 серпня / 24 Канал

Від початку понеділка проросійські окупанти на Донбасі не припиняють ворожих провокацій проти українських захисників.

Про це ввечері 13 серпня звітують у прес-центрі Операція об'єднаних сил.

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За даними штабу, починаючи від 7 ранку окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських воїнах, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню зі сторони проросійських найманців було зафіксоване у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.

По захисниках Новотошківського окупанти гатили із артилерійських систем калібром 122 міліметри, а біля Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 міліметри.

На окремих напрямках було зафіксоване використання озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн був поранений.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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