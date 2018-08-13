Ситуація на фронті: окупанти цинічно гатять із важкого озброєння, в лавах ЗСУ є поранені
Від початку понеділка проросійські окупанти на Донбасі не припиняють ворожих провокацій проти українських захисників.
Про це ввечері 13 серпня звітують у прес-центрі Операція об'єднаних сил.
Читайте також: Ющенко озвучив план перемоги України у війні з Росією
За даними штабу, починаючи від 7 ранку окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських воїнах, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.
Зокрема, порушення режиму припинення вогню зі сторони проросійських найманців було зафіксоване у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.
По захисниках Новотошківського окупанти гатили із артилерійських систем калібром 122 міліметри, а біля Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 міліметри.
На окремих напрямках було зафіксоване використання озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів.
Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн був поранений.