Оккупанты обстреляли кладбище на Донбассе: фото
Пророссийские боевики обстреляли окрестности города Попасная. Оккупанты повредили больше 10 могил на городском кладбище.
О циничном обстреле сообщили в пресс-штабе ООС. Пророссийские боевики в который раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие.
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В штабе заявили, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации к общепринятым нормам морали.
Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы,
– добавили в штабе.
Последствия обстрела кладбища на Донбассе / Фото пресс-штаба ООС
Оккупанты повредили более 10 могил / Фото пресс-штаба ООС
Украинская сторона ОЦКК обратилась к ОБСЕ относительно фиксации обстрела.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала