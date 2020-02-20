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      Оккупанты обстреляли кладбище на Донбассе: фото

      - Читати новину українською
      Оккупанты обстреляли кладбище / Пресс-штаб ООС

      Пророссийские боевики обстреляли окрестности города Попасная. Оккупанты повредили больше 10 могил на городском кладбище.

      О циничном обстреле сообщили в пресс-штабе ООС. Пророссийские боевики в который раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие.

      Важно: Десятки тысяч убитых и миллионы переселенных, – Украина обратилась к России с незамедлительными требованиями

      В штабе заявили, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации к общепринятым нормам морали.

      Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы,
      – добавили в штабе.

      донбас кладовище обстріл
      Последствия обстрела кладбища на Донбассе / Фото пресс-штаба ООС

      обстріл донбас кладовище
      Оккупанты повредили более 10 могил / Фото пресс-штаба ООС

      Украинская сторона ОЦКК обратилась к ОБСЕ относительно фиксации обстрела.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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