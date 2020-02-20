Оккупанты обстреляли кладбище на Донбассе: фото

Пророссийские боевики обстреляли окрестности города Попасная. Оккупанты повредили больше 10 могил на городском кладбище.

О циничном обстреле сообщили в пресс-штабе ООС. Пророссийские боевики в который раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие.

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В штабе заявили, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации к общепринятым нормам морали.

Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы,

– добавили в штабе.



Последствия обстрела кладбища на Донбассе / Фото пресс-штаба ООС



Оккупанты повредили более 10 могил / Фото пресс-штаба ООС

Украинская сторона ОЦКК обратилась к ОБСЕ относительно фиксации обстрела.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала