Окупанти обстріляли кладовище на Донбасі: фото
Проросійські бойовики обстріляли околиці міста Попасна. Окупанти пошкодили більше 10 могил на міському кладовищі.
Про цинічний обстріл повідомили у пресштабі ООС. Проросійські бойовики вкотре використовували заборонену мінськими угодами зброю.
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У штабі заявили, що факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі.
Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі,
– додали у штабі.
Наслідки обстрілу кладовища на Донбасі/ Фото пресштабу ООС
Окупанти пошкодили більше 10 могил/ Фото пресштабу ООС
Українська сторона СЦКК звернулася до ОБСЄ щодо фіксації обстрілу.
Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.