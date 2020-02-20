Окупанти обстріляли кладовище на Донбасі: фото

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу