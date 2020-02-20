16:58
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      Окупанти обстріляли кладовище на Донбасі: фото

      -
      Окупанти обстріляли кладовище / Пресштаб ООС

      Проросійські бойовики обстріляли околиці міста Попасна. Окупанти пошкодили більше 10 могил на міському кладовищі.

      Про цинічний обстріл повідомили у пресштабі ООС. Проросійські бойовики вкотре використовували заборонену мінськими угодами зброю.

      Важливо: Десятки тисяч вбитих і мільйони переселених, – Україна звернулася до Росії з негайними вимогами

      У штабі заявили, що факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі.

      Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі,
      – додали у штабі.

      донбас кладовище обстріл
      Наслідки обстрілу кладовища на Донбасі/ Фото пресштабу ООС

      обстріл донбас кладовище
      Окупанти пошкодили більше 10 могил/ Фото пресштабу ООС

      Українська сторона СЦКК звернулася до ОБСЄ щодо фіксації обстрілу.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:34 "Бути воїном – жити вічно": як у Києві згадували героїв Небесної Сотні
      Світлана Попова
      сьогодні , 15:00 Істерія з коронавірусом: згадайте скільки людей в Україні помирає від туберкульозу
      Олекса Коба
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 12:05 Роковини розстрілів Майдану: про що брешуть путінські найманці?
      Юрій Бутусов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук