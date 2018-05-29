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Оккупанты обстреляли наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

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Оккупанты обстреляли наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Оккупанты обстреляли наблюдателей ОБСЕ на Донбассе / Getty images

Российские оккупационные силы на Донбассе открыли огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом днем 29 мая сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Нарушение международных соглашений произошло в районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в этом районе осуществляли запуск беспилотника для осмотра местности.

Примерно в 11:35 по 250 метрах от автомобиля наблюдателей разорвалась мина.

По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным штаба ООС, обстрел велся из жилых кварталов оккупированной Горловки.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам.

Ранее стало известно, что представители вооруженных формирований на оккупированной части Луганщины препятствовали наблюдателям ОБСЕ провести мониторинг вблизи неподконтрольного Украине участка границы с Россией.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины ОБСЕ Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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