Окупанти обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Російські окупаційні сили на Донбасі відкрили вогонь по представниках спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це вдень 29 травня повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Порушення міжнародних угод сталось в районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька.

Представники моніторингової місії ОБСЄ в цьому районі здійснювали запуск безпілотника для огляду місцевості.

Приблизно об 11:35 за 250 метрів від автомобіля спостерігачів розірвалась міна.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За даними штабу ООС, обстріл вівся із житлових кварталів окупованої Горлівки.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що не відкривали вогонь по населених пунктах.

Раніше стало відомо, що представники збройних формувань на окупованій частині Луганщини перешкоджали спостерігачам ОБСЄ провести моніторинг поблизу непідконтрольної Україні ділянці кордону з Росією.