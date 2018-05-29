14:59
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Окупанти обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

146 Читать новость на русском
Окупанти обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі
Окупанти обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі / Getty images

Російські окупаційні сили на Донбасі відкрили вогонь по представниках спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це вдень 29 травня повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Війна на Донбасі: окупанти вдаються до тактики терактів проти мирного населення

Порушення міжнародних угод сталось в районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька.

Представники моніторингової місії ОБСЄ в цьому районі здійснювали запуск безпілотника для огляду місцевості.

Приблизно об 11:35 за 250 метрів від автомобіля спостерігачів розірвалась міна.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За даними штабу ООС, обстріл вівся із житлових кварталів окупованої Горлівки.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що не відкривали вогонь по населених пунктах.

Раніше стало відомо, що представники збройних формувань на окупованій частині Луганщини перешкоджали спостерігачам ОБСЄ провести моніторинг поблизу непідконтрольної Україні ділянці кордону з Росією.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 584
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сьогодні, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 660
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сьогодні, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3749
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 травня, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3689
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 травня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 1170
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук