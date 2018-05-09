Оккупанты обстреляли Зайцево и Лоскутовку: ранена женщина

Операция объединенных сил проинформировала об обстреле Зайцево и Лоскутовки. Известно, что ранена старшая женщина, которая в то время работала на огороде.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

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С целью провокаций накануне 9 мая, пророссийски боевики обстреляли Лоскутовку, которая находится далеко за линией столкновения и продолжили обстрелы Зайцево.

С целью провокаций накануне 9 мая, противник также обстрелял из тяжелой артиллерии населенный пункт Лоскутовка, расположенный вдали от линии соприкосновения, и продолжил обстрел Зайцево, где была ранена женщина 1943 года рождения, которая работала в то время на огороде. В обоих населенных пунктах разрушены жилые дома,

– говорится в сообщении.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что кроме регулярных войск армии России, в оккупированном Донбассе находится почти 50 тысяч так называемых "российских волонтеров".