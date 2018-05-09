Окупанти обстріляли Зайцеве і Лоскутовку: поранено жінку

Операція обєднаних сил поінформувала про обстріл Зайцевого і Лоскутовки. Відомо, що поранено старшу жінку, яка в той час працювала на городі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у Facebook.

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З метою провокацій напередодні 9 травня, проросійськи бойовики обстріляли Лоскутовку, яка знаходиться далеко за лінією зіткнення та продовжили обстріли Зайцевого.

З метою провокацій напередодні 9 травня, противник також обстріляв з важкої артилерії населений пункт Лоскутовка, розташований далеко від лінії зіткнення, і продовжив обстріл Зайцеве, де був поранена жінка 1943 року народження, яка працювала в той час на городі. В обох населених пунктах зруйновані житлові будинки,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко розповів, що окрім регулярних військ армії Росії, на окупованому Донбасі перебуває майже 50 тисяч так званих "російських волонтерів".