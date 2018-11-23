Оккупанты оставили несколько районов Донецка без воды: подробности

В нескольких районах оккупированного пророссийскими боевиками Донецка уже 2 дня нет водоснабжения. Речь идет о Кировском и Петровском районах.

Об этом со ссылкой на местных жителей информирует "Радио Свобода".

Читайте также: В Киеве несколько дней не будет воды: список улиц и график отключений

Водоснабжение в Кировском и Петровском районах Донецка отсутствует с 8 утра 22 ноября.

Подконтрольная России администрация сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции, однако по многим адресам вода отсутствует полностью.

Более того, в сообщении компании "Вода Донбасса" среди населенных пунктов, где должно было прекратиться водоснабжение из-за ремонта, Донецк не был указан.

Отметим, что проблемы с водой на временно оккупированной территории не являются чем-то новым.

Так, в сентябре 2018 в Макеевке люди отравились после употребления питьевой воды. Сначала в больницу попали 39 человек, среди которых было 2 детей. Впоследствии стало известно, что количество госпитализированных вследствие отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке людей увеличилось до 100 человек.