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      Оккупанты оставили несколько районов Донецка без воды: подробности

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      В двух районах Донецка уже 2 суток нет водоснабжения
      В двух районах Донецка уже 2 суток нет водоснабжения / Фото из открытых источников

      В нескольких районах оккупированного пророссийскими боевиками Донецка уже 2 дня нет водоснабжения. Речь идет о Кировском и Петровском районах.

      Об этом со ссылкой на местных жителей информирует "Радио Свобода".

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      Водоснабжение в Кировском и Петровском районах Донецка отсутствует с 8 утра 22 ноября.

      Подконтрольная России администрация сообщала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции, однако по многим адресам вода отсутствует полностью.

      Более того, в сообщении компании "Вода Донбасса" среди населенных пунктов, где должно было прекратиться водоснабжение из-за ремонта, Донецк не был указан.

      Отметим, что проблемы с водой на временно оккупированной территории не являются чем-то новым.

      Так, в сентябре 2018 в Макеевке люди отравились после употребления питьевой воды. Сначала в больницу попали 39 человек, среди которых было 2 детей. Впоследствии стало известно, что количество госпитализированных вследствие отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке людей увеличилось до 100 человек.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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