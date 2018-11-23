Окупанти залишили кілька районів Донецька без води: подробиці

У декількох районах окупованого проросійськими бойовиками Донецька вже 2 дні немає водопостачання. Йдеться про Кіровський та Петровський райони.

Про це з посиланням на місцевих жителів інформує "Радіо Свобода".

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Водопостачання у Кіровському та Петровському районах Донецька відсутнє з 8 ранку 22 листопада.

Підконтрольна Росії адміністрація повідомляла про планове скорочення подачі води на 25% у зв'язку з ремонтом на Донецькій фільтрувальній станції, проте за багатьма адресами вода відсутня повністю.

Більше того, у повідомленні компанії "Вода Донбасу" серед населених пунктів, де мало припинитись водопостачання через ремонт, Донецьк не був вказаний.

Зазначимо, що проблеми із водою на тимчасово окупованій території не є чимось новим.

Так, у вересні 2018 в Макіївці люди отруїлися після вживання питної води. Спершу до лікарень потрапили 39 людей, серед яких було 2 дітей. Згодом стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння питною водою в окупованій Макіївці людей збільшилася до 100 осіб.