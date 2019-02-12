Оккупанты палят: за сутки на оккупированном Донбассе прозвучало более 400 взрывов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине констатировала резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на оккупированном Донбассе. За минувшие сутки было примерно 430 взрывов.

Для сравнения – в прошлые сутки СММ зафиксировала 30 взрывов, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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В Донецкой области большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе около 60% от общего количества взрывов, зафиксированы в районе населенных пунктов Светлодарск и Горловки.

В Луганской области миссия также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Поэтому СММ зафиксировала 5 взрывов, несколько меньше по сравнению с предыдущими сутками (15 взрывов). Оккупанты активизировались в районе населенного пункта Попасная.

Наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали повреждения на здании школы в Золотом-5 (Михайловка) и жилых домах в Первомайске, а также свежие воронки от разрывов снарядов в Славяносербске.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях​