Окупанти гатять: за добу на окупованому Донбасі пролунало понад 400 вибухів

Спеціально моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на окупованому Донбасі. За минулу добу було приблизно 430 вибухів.

Для порівняння – попередньої доби СММ зафіксувала 30 вибухів, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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У Донецькій області більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі близько 60% від загальної кількості вибухів, зафіксовано в районі населених пунктів Світлодарськ та Горлівки.

У Луганській області місія також констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Тож СММ зафіксувала 5 вибухів, дещо менше у порівнянні з попередньою добою (15 вибухів). Окупанти активізувалися в районі населеного пункту Попасна.

Спостерігачі ОБСЄ також зафіксували пошкодження на будівлі школи в Золотому-5 (Михайлівці) і житлових будинках у Первомайську, а також свіжі воронки від розриву снарядів у Слов'яносербську.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях​