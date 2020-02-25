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      Оккупанты продолжают накрывать минами украинских солдат на Донбассе

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      Как прошли сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 24 февраля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного "Минском" вооружения, в частности трижды использовали миномет.

      Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировали три обстрела.

      • Вблизи Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
         
      • Неподалеку Песков – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
         
      • В районе Талаковки – из миномета калибра 82 миллиметра боевики выпустили 10 мин, а также вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

      Важно! Оккупанты на Донбассе "отпраздновали" 23 февраля атакой на ВСУ и на свои же позиции

      Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции.

      • Рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров – было выпущено 10 мин;
         
      • В районе населенного пункта Шумы – из 82-милметрового миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

      К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток пророссийские оккупационные войскаиз 82-миллиметрового миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки – потерь также нет.

      В течение суток 23 февраля оккупанты 14 раз открывали огонь по украинским позициям. К счастью, потерь и раненых среди украинских бойцов не было.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Оружие Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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