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      Окупанти продовжують накривати мінами українських воїнів на Донбасі

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      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 24 лютого проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненого "Мінськом" озброєння, зокрема тричі використали міномет.

      Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксували три обстріли.

      • Поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
      • Неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • У районі Талаківки – з міномету калібру 82 міліметри бойовики випустили 10 мін, а також вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

      Важливо! Окупанти на Донбасі "відсвяткували" 23 лютого атакою на ЗСУ та на свої ж позиції

      Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції.

      • Поруч із Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів – було випущено 10 мін;
      • У районі населеного пункту Шуми – з 82-мілметрового міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

      На щастя, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби проросійські окупаційні війська з 82-міліметрового міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки – втрат також немає.

      Упродовж доби 23 лютого окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На щастя, втрат та поранених серед українських бійців не було. 

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Зброя Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
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