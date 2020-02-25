Окупанти продовжують накривати мінами українських воїнів на Донбасі

Упродовж доби 24 лютого проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненого "Мінськом" озброєння, зокрема тричі використали міномет.

Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксували три обстріли.

Поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;

У районі Талаківки – з міномету калібру 82 міліметри бойовики випустили 10 мін, а також вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

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Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції.

Поруч із Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів – було випущено 10 мін;

У районі населеного пункту Шуми – з 82-мілметрового міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби проросійські окупаційні війська з 82-міліметрового міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки – втрат також немає.

Упродовж доби 23 лютого окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На щастя, втрат та поранених серед українських бійців не було.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу