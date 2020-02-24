Бойовики випустили по ЗСУ на Донбасі майже 100 мін: де було найгарячіше

Підконтрольні Росії війська продовжують цинічно обстрілювати українських військових на Донбасі. 23 лютого окупанти 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На щастя, втрат та поранених серед українських бійців немає

Протягом доби російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Проросійські бойовики випустили по українських захисниках майже 100 мін з різнокаліберних мінометів та 30 снарядів з артилерійських систем різного калібру. Окупанти гатили по військових ЗСУ в районі:

Талаківки;

Травневого;

Кримського;

Оріхового;

Новоолександрівки;

Хутора Вільного;

Золотого-4;

Попасної;

Новозванівки;

Луганського;

Кіндрашівки Нової.



Окуповані райони Донбасу / карта 24 каналу

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Зауважимо, складною була ситуація поблизу Оріхового, по якому окупанти випустили 29 мін, поблизу Золотого-4 – 15 мін та біля Кіндрашівки Нової, де ворог випусти 20 снарядів з артилерійських систем.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було,

– наголосили у штабі.

Вже з початку доби, 24 лютого, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Коли активізувалися бойовики на Донбасі? На початку лютого 2020 року російські окупанти на Донбасі серйозно активізувалися. Вони посилено обстрілюють позиції військових ЗСУ та намагаються захопити українські спостережні пункти.



Наймасштабніший бій відбувся вранці 18 лютого під Золотим. Ворог протягом 5 годин атакував українські позиції, втім наші захисники зуміли дати гідно відсіч. На жаль, під час бою загинув один боєць, ще 6 отримали травми. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.