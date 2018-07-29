Оккупанты продолжают обстреливать Крымское, – штаб ООС

В штабе Операции объединенных сил заявляют, что оккупационные войска России продолжают обстреливать из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских военных вблизи Крымского.

Об этом в Facebook информирует штаб ООС.

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В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава защитников Украины нет.

Напомним, разведгруппа из 15 оккупантов днем, 28 июля, пыталась захватить позиции украинских военных вблизи Крымского. Военные, находившиеся на наблюдательном посту, приняли бой. Противников было почти вчетверо больше. В результате боя погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Оккупанты потеряли четырех человек, еще шестеро из них получили ранения.