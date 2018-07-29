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Окупанти продовжують обстрілювати Кримське, – штаб ООС

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Ворог обстрілює Кримське із великокаліберних кулеметів
Ворог обстрілює Кримське із великокаліберних кулеметів / фото з відкритих джерел

У штабі Операції об'єднаних сил заявляють, що окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позицій українських військових поблизу Кримського.

Про це у Facebook інформує штаб ООС.

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Упродовж поточної доби, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу захисників України немає.

Нагадаємо, розвід група з 15 окупантів вдень, 28 липня, намагалася захопити позиції українських військових поблизу Кримського. Військові, які перебували на спостережному посту прийняли бій. Противників було майже вчетверо більше. У результаті бою загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Окупанти втратили чотирьох осіб, ще шестеро з них зазнали поранень.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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