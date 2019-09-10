Оккупанты продолжают стрелять: 13 обстрелов, 1 раненный

В течение суток 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Зайцево, Троицкого и Причепиловки.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.

От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала