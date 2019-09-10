Оккупанты продолжают стрелять: 13 обстрелов, 1 раненный
В течение суток 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного и Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Зайцево, Троицкого и Причепиловки.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.
От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было.