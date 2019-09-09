Боец ВСУ уничтожил укрытие оккупантов на Донбассе: мощное видео

Украинские военные провели успешную спецоперацию и успешно уничтожили блиндаж пророссийских боевиков на Светлодарской дуге на Донбассе.

Видео ликвидации вражеской позиции опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

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Украинский защитник точно выстрелил по укрытию боевиков из противотанкового ракетного комплекса. После этого блиндаж взорвался и начал гореть.

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – написал журналист.

Пока неизвестно, какие потери понесли боевики во время уничтожения позиции.

К слову, в конце августа украинские военные из полка "Азов" уничтожили российское подразделение в районе Горловки на Донбассе. Во время короткого боя четверо российских наемников были уничтожены на месте. Еще одного оккупанта тяжело ранили и взяли в плен.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала