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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Боец ВСУ уничтожил укрытие оккупантов на Донбассе: мощное видео

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      Украинские бойцы уничтожили вражескую позицию на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили вражескую позицию на Донбассе / Скриншот

      Украинские военные провели успешную спецоперацию и успешно уничтожили блиндаж пророссийских боевиков на Светлодарской дуге на Донбассе.

      Видео ликвидации вражеской позиции опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

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      Украинский защитник точно выстрелил по укрытию боевиков из противотанкового ракетного комплекса. После этого блиндаж взорвался и начал гореть.

      "Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – написал журналист.
      Пока неизвестно, какие потери понесли боевики во время уничтожения позиции.

       

      К слову, в конце августа украинские военные из полка "Азов" уничтожили российское подразделение в районе Горловки на Донбассе. Во время короткого боя четверо российских наемников были уничтожены на месте. Еще одного оккупанта тяжело ранили и взяли в плен.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
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