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      Боєць ЗСУ знищив укриття окупантів на Донбасі: потужне відео

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      Українські бійці знищили ворожу позицію на Донбасі
      Українські бійці знищили ворожу позицію на Донбасі / Скріншот

      Українські військові провели успішну спецоперацію та успішно знищили бліндаж проросійських бойовиків на Світлодарській дузі на Донбасі.

      Відео ліквідації ворожої позиції опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

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      Український захисник  точно вистрілив по укриттю бойовиків з протитанкового ракетного комплексу. Після цього бліндаж вибухнув та почав горіти.

      "Оператор українського ПТРК на Світлодарській дузі знищує ворожий бліндаж", – написав журналіст.

      Наразі невідомо, яких втрат зазнали бойовики під час знищення позиції.

       

      До слова, наприкінці серпня українські військові з полку "Азов" знищили російський підрозділ в районі Горлівки на Донбасі. Під час короткого бою четверо російських найманців були знищені на місці. Ще одиного окупанта важко поранили і взяли у полон.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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