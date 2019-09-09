Боєць ЗСУ знищив укриття окупантів на Донбасі: потужне відео
Українські військові провели успішну спецоперацію та успішно знищили бліндаж проросійських бойовиків на Світлодарській дузі на Донбасі.
Відео ліквідації ворожої позиції опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.
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Український захисник точно вистрілив по укриттю бойовиків з протитанкового ракетного комплексу. Після цього бліндаж вибухнув та почав горіти.
Наразі невідомо, яких втрат зазнали бойовики під час знищення позиції.
До слова, наприкінці серпня українські військові з полку "Азов" знищили російський підрозділ в районі Горлівки на Донбасі. Під час короткого бою четверо російських найманців були знищені на місці. Ще одиного окупанта важко поранили і взяли у полон.