Окупанти продовжують гатити: 13 обстрілів, 1 поранений

Упродовж доби 9 вересня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець отримав бойове поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, повідомили у прес-штабі ООС. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не було.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу