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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Оккупанты ранили двоих украинских военных и получили достойный отпор, понеся потери

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      В течение суток 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, зато пророссийские боевики понесли существенные потери: 2 человека погибли еще 3 ранены. Коронавирус среди украинских воинов не зафиксировали.

      Окупанти обстрілював наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, артилерійських систем, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік:

      • Павлополя;
      • Пісків;
      • Кам’янки;
      • Авдіївки;
      • Тарамчука;
      • Красногорівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу:

      • Новотошківського;
      • Новоолександрівки;
      • Новозванівки;
      • Хутора Вільного;
      • Новгородського.

      30 квітня втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

      Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл. За даними розвідки, 30 квітня бійці ООС знищили 2 російських окупантів та ще 3 поранили.

      За поточну добу збройні формування РФ уже 9 разів порушили режим припинення вогню.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Богданівки та Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського та Південного.

      За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм одразу надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Від початку 2020 року Україна вже втратила 48 військових – поіменний список героїв тут.

      окупований донбас карта
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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