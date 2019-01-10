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      Оккупанты с минометов обстреляли позиции украинских защитников вблизи Желтого, – штаб ООС

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      На Донбассе боевики трижды за день открывали огонь по украинским позициям
      На Донбассе боевики трижды за день открывали огонь по украинским позициям / Фото из свободных источников

      В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, враг трижды нарушил режим прекращения огня. Так, пророссийские боевики раз открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      Враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении,
      – говорится в сводке.

      К счастью, от обстрелов врага ни один украинский защитник не пострадал.

      "Вместе с тем, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавляют в штабе ООС.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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