Оккупанты с минометов обстреляли позиции украинских защитников вблизи Желтого, – штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, враг трижды нарушил режим прекращения огня. Так, пророссийские боевики раз открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом информирует штаб ООС.

Читайте также: Ситуация на оккупированном Донбассе: разведка сообщает о потерях среди боевиков

Враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении,

– говорится в сводке.

К счастью, от обстрелов врага ни один украинский защитник не пострадал.

"Вместе с тем, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавляют в штабе ООС.