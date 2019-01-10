Окупанти із мінометів обстріляли позиції українських оборонців поблизу Жовтого, – штаб ООС

Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00 ворог тричі порушив режим припинення вогню. Так, проросійські бойовики раз відкривали вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це інформує штаб ООС.

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Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку,

– мовиться у зведенні.

На щастя, від обстрілів ворога жоден український захисник не постраждав.

"Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", – додають у штабі ООС.