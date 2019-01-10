Ситуація на окупованому Донбасі: розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

Протягом доби 9 січня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Через обстріли жоден український військовослужбовець не постраждав, однак окупанти зазнали втрат.

Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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У штабі зазначають. що випадків використання забороненого озброєння не зафіксували.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку,

– повідомляють там.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Однак, за даними розвідки, 9 січня вдалось ліквідувати двох окупантів.