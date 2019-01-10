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      Ситуація на окупованому Донбасі: розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

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      Розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків на окупованому Донбасі
      Розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Протягом доби 9 січня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Через обстріли жоден український військовослужбовець не постраждав, однак окупанти зазнали втрат.

      Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      У штабі зазначають. що випадків використання забороненого озброєння не зафіксували.

      Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку,
      – повідомляють там.

      Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Однак, за даними розвідки, 9 січня вдалось ліквідувати двох окупантів.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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