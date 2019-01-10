Ситуация на оккупированном Донбассе: разведка сообщает о потерях среди боевиков

В течение суток 9 января пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал, однако оккупанты понесли потери.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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В штабе отмечают. что случаев использования запрещенного вооружения не зафиксировали.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении,

– сообщают там.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Однако, по данным разведки, 9 января удалось ликвидировать двух оккупантов.