Оккупанты снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было неспокойно

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе в Новом 2020 году. 3 января боевики трижды обстреляли украинских защитников. К счастью, погибших или раненых военных нет.

Оккупанты открывали огонь по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе:

Васильевки,

Новолуганского,

Зайцевого.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было,

– отметили в штабе.

Уже с начала суток, 4 января, оккупанты успели 1 раз открыть огонь по украинским позициям из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Произошло это вблизи Новолуганского. К счастью, потерь среди бойцов тоже нет.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала