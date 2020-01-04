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      Оккупанты снова обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было неспокойно

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / Фото c Facebook

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе в Новом 2020 году. 3 января боевики трижды обстреляли украинских защитников. К счастью, погибших или раненых военных нет.

      Оккупанты открывали огонь по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе:

      • Васильевки,
      • Новолуганского,
      • Зайцевого.

      В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 4 января, оккупанты успели 1 раз открыть огонь по украинским позициям из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Произошло это вблизи Новолуганского. К счастью, потерь среди бойцов тоже нет.

       

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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