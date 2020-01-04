Окупанти знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було неспокійно
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі у Новому 2020 році. 3 січня бойовики тричі обстріляли українських захисників. На щастя, загиблих чи поранених військових немає.
Окупанти відкривали вогонь по українських бійцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.
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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі:
- Василівки,
- Новолуганського,
- Зайцевого.
Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військових Об'єднаних сил не було,
– наголосили у штабі.
Вже з початку доби, 4 січня, окупанти встигли 1 раз відкрити вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сталося це поблизу Новолуганського. На щастя, втрат серед бійців також немає.