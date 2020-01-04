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      Окупанти знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було неспокійно

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      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі / Фото з Facebook

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі у Новому 2020 році. 3 січня бойовики тричі обстріляли українських захисників. На щастя, загиблих чи поранених військових немає.

      Окупанти відкривали вогонь по українських бійцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

      Цікаво: Генерал зі США оцінив ймовірність прямої збройної агресії Росії на чорноморському напрямку

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі:

      • Василівки,
      • Новолуганського,
      • Зайцевого.

      Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військових Об'єднаних сил не було,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку доби, 4 січня, окупанти встигли 1 раз відкрити вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сталося це поблизу Новолуганського. На щастя, втрат серед бійців також немає.

       

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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