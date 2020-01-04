Окупанти знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: де було неспокійно

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі у Новому 2020 році. 3 січня бойовики тричі обстріляли українських захисників. На щастя, загиблих чи поранених військових немає.

Окупанти відкривали вогонь по українських бійцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі:

Василівки,

Новолуганського,

Зайцевого.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військових Об'єднаних сил не було,

– наголосили у штабі.

Вже з початку доби, 4 січня, окупанти встигли 1 раз відкрити вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сталося це поблизу Новолуганського. На щастя, втрат серед бійців також немає.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу